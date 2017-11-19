Однопартийцы просят Мугабе оставить свой пост

Так, молодежное крыло партии призвало Мугабе срочно оставить свой пост и объявить о начале новых президентских выборов. Ветераны войны также требуют, чтобы президент Зимбабве покинул свой пост немедленно. Парламент готов начать процедуру импичмента, однако необходимо определиться с кандидатами на пост президента и премьер-министра.

Партийцы Мугабе просят исключения из состава политсилы жены президента Грейс Мугабе. Покамест в столице государства ситуацию полностью контролируют военные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее десятки тысяч зимбабвийцев массово вышли на улицы Хараре, чтобы отметить падение многолетнего диктаторского режима Роберта Мугабе.