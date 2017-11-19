Мугабе дали сутки на добровольную отставку

На нем было принято решение выдвинуть ультиматум президенту страны Роберту Мугабе. Ему дали сутки, чтобы он добровольно ушел в отставку и если он до полудня понедельника этого не сделает, партия начнет процесс отстранения Мугабе с должности.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова одного из лидеров политической силы Патрика Чинамасу, Мугабе, его жена Грейс, а также несколько действующих министров исключены из партии, а по отношению к ряду функционеров будет начато расследование. При этом кандидатом на пост президента от ZANU-PF станет бывший глава спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Вместе с тем Мугабе отказался принимать пищу с 18 ноября. Таое решение он пояснил протестом против домашнего ареста.

По словам племянника Роберта Мугабе, Патрика Жувао, "господин Мугабе готов умереть за справедливость".

Напомним, военные Зимбабве взяли под стражу президента страны и его семью, министра финансов Игнасиуса Чомбо, заблокировали дороги к правительственным зданиям, зданиям парламента и судов в Хараре, а также захватили здание государственной телерадиовещательной корпорации.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг, 16 ноября, бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва заявил о формировании переходного правительства. Оно будет управлять государством в течение пяти лет.