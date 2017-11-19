11:56 19.11.2017 | Политика | Новости
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ЕС готовит альтернативный план выхода Британии из союза

Европейский Союз готово озвучить свой план действий, если Британия будет замедлять процесс выхода государства из структуры Евросоюза. 

ЕС готовит альтернативный план выхода Британии из союза

Об этом сообщает издание Sunday Times.

В ЕС уже организовали специальную комиссию под руководством Паскаля Леардини, которая готова заняться вопросом ускоренно выхода Британии из ЕС, если последующие переговоры опять зайдут в тупик. Покамест группа Леардини не контактирует с главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье, дабы не вмешиваться в "позитивный" ход работы двух сторон.

Еврочиновники настаивают на том, чтобы Лондон скорее определился со своей долей участия в механизмах ЕС, так как Brexit будет иметь серьезные преграды для правительств ЕС и английского бизнеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться с ЕС за выход по результатам Brexit.


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