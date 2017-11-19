ЕС готовит альтернативный план выхода Британии из союза

Об этом сообщает издание Sunday Times.

В ЕС уже организовали специальную комиссию под руководством Паскаля Леардини, которая готова заняться вопросом ускоренно выхода Британии из ЕС, если последующие переговоры опять зайдут в тупик. Покамест группа Леардини не контактирует с главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье, дабы не вмешиваться в "позитивный" ход работы двух сторон.

Еврочиновники настаивают на том, чтобы Лондон скорее определился со своей долей участия в механизмах ЕС, так как Brexit будет иметь серьезные преграды для правительств ЕС и английского бизнеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс заявил, что Британия готова расплатиться с ЕС за выход по результатам Brexit.