Эрдоган не доверяет НАТО

По его словам, последние действия войск Альянса, а именно вывод зенитно-ракетных установок из Турции альянс дал понять, что Анкара отныне осталась с Сирией один на один. Кроме того, подобные маневры серьезно подрывают авторитет НАТО как структуры, которая стоит на страже территориальной безопасности своих членов.

Особенно Эрдоган отметил тот факт, что после того как Турция начала переговоры с Россией о закупке комплексов С-400, ее политиков и руководство подверглось сильной критике со стороны НАТО. Сам глава турецкого государства выразил свою озабоченность по поводу ее позиции в Сирийском конфликте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты Америки в финансировании боевиков террористической организации "Исламское государство" в Сирии.