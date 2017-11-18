13:21 18.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вопрос о членстве Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг

Украина должна продолжать реформы в сфере обороны и экономики для того, чтобы стать полноценным членом НАТО. Об этом передает Голос Америки.

Вопрос о членстве Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг

По его словам, двери для пополнения рядов Альянса всегда открыты, в том числе и для Украины. Прогресс эффективности блока демонстрирует то, что с конца Холодной войны количество ее членов значительно пополнилось. Во-вторых, к членам Альянса в этом году также присоединилась Черногория. 

Безусловно то, что для вступления в ряды НАТО одного желания мало, необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. Такие страны, как Грузия и Украина прикладывают для этого немало усилий, однако до конечного результата покамест еще очень далеко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава НАТО Йенс Столтенбер заявил, что ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества.


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