Вопрос о членстве Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг

По его словам, двери для пополнения рядов Альянса всегда открыты, в том числе и для Украины. Прогресс эффективности блока демонстрирует то, что с конца Холодной войны количество ее членов значительно пополнилось. Во-вторых, к членам Альянса в этом году также присоединилась Черногория.

Безусловно то, что для вступления в ряды НАТО одного желания мало, необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. Такие страны, как Грузия и Украина прикладывают для этого немало усилий, однако до конечного результата покамест еще очень далеко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава НАТО Йенс Столтенбер заявил, что ядерный потенциал Пхеньяна глобальной угрозой для мирового сообщества.