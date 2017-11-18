В Кении продолжаются оппозиционные протесты

В ходе протестных митингов, организованных оппозицией в столице государства Найроби, пострадало несколько десятков человек, еще трое погибли.
Об этом DW.
Сообщается, что оппозиционные силы во главе с Раилем Одингой выступили с протестами против фальсифицированных результатов президентских выборов. Полиция применила в Найроби слезоточивый газ, водометы и дубинки, десятки людей оказались госпитализированны. Протестующие бросали в правоохранителей камни и забрасывали различными предметами, строили баррикады.
Оппозиция просит Конституционный суд Кении принять справедливое решение и объявить о начале перевыборов, которые могут пройти в декабре.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестный мужчина открыл стрельбу по транспортным средствам, которые перевозили студентов кенийского Технического университета Момбаса в прибрежном округе Квале. Они были сторонниками Раиля Одинги.