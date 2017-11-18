09:41 18.11.2017 | Политика | Новости
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В Кении продолжаются оппозиционные протесты

В ходе протестных митингов, организованных оппозицией в столице государства Найроби, пострадало несколько десятков человек, еще трое погибли.

В Кении продолжаются оппозиционные протесты

Об этом DW.

Сообщается, что оппозиционные силы во главе с Раилем Одингой выступили с протестами против фальсифицированных результатов президентских выборов. Полиция применила в Найроби слезоточивый газ, водометы и дубинки, десятки людей оказались госпитализированны. Протестующие бросали в правоохранителей камни и забрасывали различными предметами, строили баррикады.

Оппозиция просит Конституционный суд Кении принять справедливое решение и объявить о начале перевыборов, которые могут пройти в декабре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестный мужчина открыл стрельбу по транспортным средствам, которые перевозили студентов кенийского Технического университета Момбаса в прибрежном округе Квале. Они были сторонниками Раиля Одинги.


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