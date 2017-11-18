Украина вызвала польского посла для дачи объяснений по поводу Шеремета

Об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

В уведомлении спикера говорится, что посол обязан прибыть незамедлительно для дачи разъяснений по поводу данных действий польского МИДа. Беца надеется, что посол сможет адекватно пояснить действия польского главы Ващиковского и лишний раз не давать повод для конфликта между двумя государствами.

Напомним, что Шеремет попал в, так называемый - "черный список" Ващиковского, где содержатся имена людей в антипольскими взглядами, которым запрещен въезд в страну.

Как сообщалось в "УРА-Информ", у Шереметы есть Шенгенская виза, выданная Германией, и очевидно, что авторитет международных документов гораздо выше национальных.