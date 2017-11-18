19:45 18.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина вызвала польского посла для дачи объяснений по поводу Шеремета

Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла с целью дачи объяснений по поводу запрете въезда в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы.

Украина вызвала польского посла для дачи объяснений по поводу Шеремета

Об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

В уведомлении спикера говорится, что посол обязан прибыть незамедлительно для дачи разъяснений по поводу данных действий польского МИДа. Беца надеется, что посол сможет адекватно пояснить действия польского главы Ващиковского и лишний раз не давать повод для конфликта между двумя государствами.

Напомним, что Шеремет попал в, так называемый - "черный список" Ващиковского, где содержатся имена людей в антипольскими взглядами, которым запрещен въезд в страну.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  у  Шереметы есть Шенгенская виза, выданная Германией, и очевидно, что авторитет международных документов гораздо выше национальных.


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