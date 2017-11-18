12:38 18.11.2017 | Политика | Новости
100179408:roman

Пучдемон готов баллотироваться на региональные выборы в Каталонии

В списках на региональные выборы в Каталонии числятся имена бывшего главы каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона и его соратников. 

Пучдемон готов баллотироваться на региональные выборы в Каталонии

Об этом передает DW.

Сообщается, что в избирательных списках можно увидеть имена 12 бывших каталонских чиновников, в том числе приближенных соратников Пучдемона. Как выяснилось, экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон возглавляет избирательный список "Вместе за Каталонию", однако политические эксперты считают подобную ситуацию фарсом и не предрекают победных результатов для команды Пучдемона.

Большинство готово проголосовать за Ореола Жункераса, который представляет республиканских социалистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Брюссель не собирается экстрадировать главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона и еще пяти его приближенных.  


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив