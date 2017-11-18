Пучдемон готов баллотироваться на региональные выборы в Каталонии

Об этом передает DW.

Сообщается, что в избирательных списках можно увидеть имена 12 бывших каталонских чиновников, в том числе приближенных соратников Пучдемона. Как выяснилось, экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон возглавляет избирательный список "Вместе за Каталонию", однако политические эксперты считают подобную ситуацию фарсом и не предрекают победных результатов для команды Пучдемона.

Большинство готово проголосовать за Ореола Жункераса, который представляет республиканских социалистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Брюссель не собирается экстрадировать главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона и еще пяти его приближенных.