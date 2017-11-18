Омелян поведал о принятии компромиссного решения с Ryanair

Об этом Омелян рассказал в эфире "5 канала".

По его словам, его миссии удастся достичь определенного прогресса в ходе переговорного процесса и компания-лоукостер снова сможет полноценно функционировать на украинских рынках авивперелетов. В то же время, в этому году станет известно о новых перевозчиках в Украине.

Не стоит сосредотачивать внимание лишь на одном перевозчике, рынок развивается настолько динамично, что это очень четкий индикатор для многих компаний, а Украина очень желанный партнер, чтобы просто так пренебречь нашим сотрудничеством, подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой проводят обыски по делу о коррупции в "Укрзализныце".