13:55 18.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Омелян поведал о принятии компромиссного решения с Ryanair

Министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян поведал о ходе переговорного процесса с ирландской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

Омелян поведал о принятии компромиссного решения с Ryanair

Об этом Омелян рассказал в эфире "5 канала".

По его словам, его миссии удастся достичь определенного прогресса в ходе переговорного процесса и компания-лоукостер снова сможет полноценно функционировать на украинских рынках авивперелетов. В то же время, в этому году станет известно о новых перевозчиках в Украине.

Не стоит сосредотачивать внимание лишь на одном перевозчике, рынок развивается настолько динамично, что это очень четкий индикатор для многих компаний, а Украина очень желанный партнер, чтобы просто так пренебречь нашим сотрудничеством, подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой проводят обыски по делу о коррупции в "Укрзализныце". 


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