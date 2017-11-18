11:41 18.11.2017 | Политика | Новости
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КНДР не готово идти на переговоры с Вашингтоном

Северная Корея не будет инициировать переговорный процесс до тех пор, пока Вашингтон проводит совместные боевые учения с Сеулом.

КНДР не готово идти на переговоры с Вашингтоном

Об этом передает информационное агентство Reuters.

По словам Хань Та Сонга, нет и не будет существовать возможности для того, чтобы сесть за стол и начать дискуссию по поводу сокращения ядерных испытаний Пхеньяна, пока США и руководство Трампа будут демонстративно проводить военные маневры в акватории Корейского полуострова. Это лишний раз встревожит отношения между двумя ядерными государствами, подчеркнул посол.

Сонга еще раз напомнил руководству Белого Дома, что Северная Корея не может рассматривать вопрос об отказе от своей ядерной программы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  КНДР начали строить первую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты.


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