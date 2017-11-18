21:00 18.11.2017 | Политика | Новости
100179433:roman

Эрдоган прокомментировал инцидент с флагом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не готов простить НАТО и не будет принимать никакие отговорки по поводу инцидента в Норвегии.

Эрдоган прокомментировал инцидент с флагом

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Турецкий президент считает, что простых извинений по поводу такого события недостаточно. Он уверен, что НАТО в очередной раз продемонстрировало свое неуважительное отношение по поводу Турции, ведь военные учения явно готовились не дураками, а профессионалами, а потому такое могли сделать лишь негодяе, гневно высказался Эрдоган.

Напомним, что его имя появилось на "вражеском плакате" на военной тренировке в Норвегии. Эрдогана выставили в роли террориста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты Америки в финансировании боевиков террористической организации "Исламское государство" в Сирии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив