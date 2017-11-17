В Германии 15-часовые переговоры по созданию коалиции закончились безрезультатно

Об этом сообщает издание DW.

Представители блока Христианско-демократический союз совместно со Свободной демократической партией и "Союзом-90 Зеленые" не смогли завершить предварительные консультации по созданию правящей коалиции.

Отмечается, что стороны договорились продолжить консультации сегодня, 17 ноября, в 12:00 по местному времени.

Так, предварительные переговоры по созданию коалиции "Ямайка" в ФРГ должны завершиться на этой неделе, однако у их участников есть ряд спорных вопросов, в которых никто не хочет идти на компромисс.

Наибольшие разногласия участников консультаций вызваны темами, касающихся беженцев и борьбы с изменениями климата. Одно из самых спорных вопросов - воссоединение семей беженцев.

Принципиальные разногласия также вызывает вопросы отказа от угольной энергетики. В то же время обсуждаются и менее конфликтные темы: налогообложение, образование, рынок труда, пенсионная система, здравоохранение и безопасность.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", политика правительства Соединенных Штатов Америки в отношении предоставления Украине оборонительных вооружений близка к изменению. По сравнению с политикой администрации бывшего президента страны Барака Обамы нынешние руководство страны готово к таким действиям.