Украина и Франция подписали соглашение по Арктике

Соответствующей договоренности достигли директор Департамента научно-технического развития Минобразования, представитель правительства Украины в Секретариате договора об Антарктике Дмитрий Чеберкус и Ив Френо, директор Французского полярного института имени Поля-Эмиля Виктора.

По словам Чеберкуса, исследования могут быть как краткосрочные проекты, так и длительные – на срок до одного года. В данный момент украинские ученые уже заинтересовались двумя проектами по исследованиям на архипелаге Кергелен.

Отметим, что со стороны Франции поступило ряд научных предложений по таким направлениям, как геология, климат, живая природа, астрономия, сейсмология и тому подобное. Кстати, Украина и Франция договорились провести совместный научный семинар весной 2018 года, а также культурные мероприятия для популяризации исследований в Антарктике.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые из США и Швейцарии выяснили, что током можно улучшить память человека. Кроме того, ток, которым воздействуют на мозг человека во время сна, также может способствовать лечению неврологических и психических расстройств.