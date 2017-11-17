03:00 17.11.2017 | Политика | Новости
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Трамп получил на подпись оборонный бюджет США

Сенат США направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год, общим объемом 692 млрд долларов.

Трамп получил на подпись оборонный бюджет США

Об этом сообщает издание Politico

Примечательно, что документ выделяет около 4,6 млрд долларов на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России.

Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и обязывает Трампа доложить Конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Также бюджетом предусмотрена помощь Украине на 350 млн долларов в области безопасности и существенно расширяет ее направления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", группа конгрессменов от Демократической партии США выступили с инициативой провести слушания по импичменту президента Дональда Трампа.Член Палаты представителей Стив Коэн заявил, что пятеро демократов подписали его резолюцию о введении пяти статей об импичменте против президента.


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