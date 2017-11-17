Трамп получил на подпись оборонный бюджет США

Об этом сообщает издание Politico

Примечательно, что документ выделяет около 4,6 млрд долларов на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России.

Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и обязывает Трампа доложить Конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Также бюджетом предусмотрена помощь Украине на 350 млн долларов в области безопасности и существенно расширяет ее направления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", группа конгрессменов от Демократической партии США выступили с инициативой провести слушания по импичменту президента Дональда Трампа.Член Палаты представителей Стив Коэн заявил, что пятеро демократов подписали его резолюцию о введении пяти статей об импичменте против президента.