США отправили в Афганистан еще три тысячи военных

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как утверджает Маккензи, контингент США в стране составляет примерно 14 тыс. солдат и офицеров. Маккензи также рассказал, что в Ираке находятся 5262 военных, а в Сирии – 503.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация президента США завершает разработку вариантов дальнейшего предоставления военной помощи Украине, которая включает возможных поставках ей оружия. Примечательно, что несколько недель назад по этому вопросу состоялась встреча совета директоров, участие в которой приняли также члены кабинета президента.