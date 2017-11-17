09:39 17.11.2017 | Политика | Новости
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США отправили в Афганистан еще три тысячи военных

Директор аппарата объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что власти Америки дополнительно перебросили в Афганистан 3 тыс. военных.

США отправили в Афганистан еще три тысячи военных

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как утверджает Маккензи, контингент США в стране составляет примерно 14 тыс. солдат и офицеров. Маккензи также рассказал, что в Ираке находятся 5262 военных, а в Сирии – 503.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация президента США завершает разработку вариантов дальнейшего предоставления военной помощи Украине, которая включает возможных поставках ей оружия. Примечательно, что несколько недель назад по этому вопросу состоялась встреча совета директоров, участие в которой приняли также члены кабинета президента.


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