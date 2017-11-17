Россия продолжает блокировать резолюцию о проверке факта использования химического оружие сирийскими военными

Об этом передает The New York Times.

Посол США Никки Хейли считает, что таким образом Россия в который раз доказывает свою нескрытую приверженость военным действиям Дамаска в отношении обычного населения. В результате рабочая группа, которая проводила расследования инцидента об использовании химического газа для борьбы с ИГИЛовцами, вынуждена будет покинуть территорию страны, так как ее дандат заканчивается в этом месяце.

Хейли жестко осудила подобные действия Кремля добавив, что следующая химическая атака в Сирии, если таковая состоится, будет на "совести" Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совбез ООН отклонил резолюцию России по расследованиям химических атак в Сирии.