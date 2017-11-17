Россия отгородит Крым от материковой Украины до июля 2018 года

Так, заграждение должно появиться на границе с материковой Украиной. Такие данные погрануправления ФСБ России по региону. Согласно этой информации – завершение строительства заграждения планируется в первой половине 2018 г.

В российском ведомстве уточнили также, что "работы по инженерному оснащению" на границе - в т.ч. по возведению 50-километровых инженерных заграждений, сейчас "ведутся в плановом порядке". Сбоев в графиках сейчас нет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее депутаты планировали узаконить условия внедрения проекта "Стена".