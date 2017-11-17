11:37 17.11.2017 | Политика | Новости
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Россия отгородит Крым от материковой Украины до июля 2018 года

Российские специалисты намерены уже в первом полугодии 2018 г. завершить возведение 50-километрового заграждения на админгранице Крыма.

Россия отгородит Крым от материковой Украины до июля 2018 года

Так, заграждение должно появиться на границе с материковой Украиной. Такие данные погрануправления ФСБ России по региону. Согласно этой информации – завершение строительства заграждения планируется в первой половине 2018 г.

В российском ведомстве уточнили также, что "работы по инженерному оснащению" на границе - в т.ч. по возведению 50-километровых инженерных заграждений, сейчас "ведутся в плановом порядке". Сбоев в графиках сейчас нет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее депутаты планировали узаконить условия внедрения проекта "Стена".


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