Пучдемона не выдадут Мадриду

Брюссель не собирается экстрадировать главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона и еще пяти его приближенных.
Об этом передает DW.
Слушания о выдаче Испании прошли сегодня и продлились несколько часов, судебное слушание по вопросу об экстрадиции Пучдемона было перенесено на следующую неделю. Кроме того, бельгийский прокурор в ходе слушаний попросил суд применить Европейский ордер на арест экс-президента.
В Минюсте Бельгии уверены, что дело Пучдемона очень заполитищированно, так что его рассмотрение может затянуться, так как необходимо учесть всю доказательную базу и сохранить за сторонами обвинения и истцов право отстоять свою позицию в суде.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Карлес Пучдемон заявил, что всегда выступал за единство Испании.