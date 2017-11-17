Пучдемона не выдадут Мадриду

Об этом передает DW.

Слушания о выдаче Испании прошли сегодня и продлились несколько часов, судебное слушание по вопросу об экстрадиции Пучдемона было перенесено на следующую неделю. Кроме того, бельгийский прокурор в ходе слушаний попросил суд применить Европейский ордер на арест экс-президента.

В Минюсте Бельгии уверены, что дело Пучдемона очень заполитищированно, так что его рассмотрение может затянуться, так как необходимо учесть всю доказательную базу и сохранить за сторонами обвинения и истцов право отстоять свою позицию в суде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Карлес Пучдемон заявил, что всегда выступал за единство Испании.