23:41 17.11.2017 | Политика | Новости
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Пучдемона не выдадут Мадриду

Брюссель не собирается экстрадировать главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона и еще пяти его приближенных. 

Пучдемона не выдадут Мадриду

Об этом передает DW.

Слушания о выдаче Испании прошли сегодня и продлились несколько часов, судебное слушание по вопросу об экстрадиции Пучдемона было перенесено на следующую неделю. Кроме того, бельгийский прокурор в ходе слушаний попросил суд применить Европейский ордер на арест экс-президента.

В Минюсте Бельгии уверены, что дело Пучдемона очень заполитищированно, так что его рассмотрение может затянуться, так как необходимо учесть всю доказательную базу и сохранить за сторонами обвинения и истцов право отстоять свою позицию в суде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Карлес  Пучдемон заявил, что всегда выступал за единство Испании.


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