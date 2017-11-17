Так, спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон о ЖКУ, а также о финансовых гарантиях медобслуживания и гарантиях социальной защиты ветеранов войны. Про это идет речь в сообщении пресс-службы парламента.

По словам Парубия - это будет очень реформаторский закон и он в ближайшее время будет подписан главой страны - отметил Парубий. Также спикер направил на подпись президенту законы "О госфинансовых гарантиях медобслуживания населения" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты".

Как сообщал УРА-Информ, в правительстве Украины поведали про монетизацию субсидий.