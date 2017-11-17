19:10 17.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал закон о ЖКУ

На подпись Петру Порошенко также направлены законы про гарантии медобслуживания и соцзащиты ветеранов.

Парубий подписал закон о ЖКУ

Так, спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон о ЖКУ, а также о финансовых гарантиях медобслуживания и гарантиях социальной защиты ветеранов войны. Про это идет речь в сообщении пресс-службы парламента. 

По словам Парубия - это будет  очень реформаторский закон и он в ближайшее время будет подписан главой страны - отметил Парубий. Также спикер направил на подпись президенту законы "О госфинансовых гарантиях медобслуживания населения" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты".

Как сообщал УРА-Информ, в правительстве Украины поведали про монетизацию субсидий.

 


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