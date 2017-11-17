Парубий подписал закон о медицинской реформе

Как сказано на сайте парламента, в настоящее время документ передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Напомним, 15 ноября 2017 года Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план мер по реализации концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года.

Документом предусматривается реализация 10 мероприятий в течение 2017-2020 гг. Первым из них указано создание правовых основ для новой системы финансирования системы здравоохранения.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины приняла медицинскую реформу 19 октября. Документ поддержали 240 депутатов Рады.