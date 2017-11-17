12:15 17.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100179327:Polishuk

Парубий подписал закон о медицинской реформе

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 17 ноября, подписал законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств".

Парубий подписал закон о медицинской реформе

Как сказано на сайте парламента, в настоящее время документ передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Напомним, 15 ноября 2017 года Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план мер по реализации концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года.

Документом предусматривается реализация 10 мероприятий в течение 2017-2020 гг. Первым из них указано создание правовых основ для новой системы финансирования системы здравоохранения.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины приняла медицинскую реформу 19 октября. Документ поддержали 240 депутатов Рады.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив