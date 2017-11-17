09:58 17.11.2017 | Политика | Новости
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Обама мне полностью доверял по Украине, - Байден

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что бывший президент Барак Обама доверял ему заниматься вопросами Ирака и Украины.

Обама мне полностью доверял по Украине, - Байден

Соответствующие заявление Байден сделал во время выступления в университете Пенсильвании, передает Голос Америки.

Согласно его словам, в данный момент необходимо большое доверие, чтобы президент сказал: "Ты занимаешься Ираком. Ты занимаешься Украиной, Джо", – рассказал Байден

Кстати, Байден, который многократно посещал Украину с рабочими визитами, не исключает вероятности баллотироваться на следующих выборах президента США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетит Украину за несколько дней до того, как покинет свой пост. Он приедет, чтобы продемонстрировать поддержку Киева Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу утром, 13 января.


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