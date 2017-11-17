Луценко заявил о необходимости создания единой госслужбы финансового контроля

Как отметил прокурор, за чиновниками и депутатами остался еще один очень важный долг - создать единую государственную службу финансового контроля, куда должны отойти все функции налоговых проверок, выявление фиктивного предпринимательства и хищения бюджетных средств.

Которые сейчас дублируются в таких службах как ГПУ, МВД, СБУ и ГФС.

Кроме того, Луценко прокомментировал избрание руководства Государственного бюро расследования.

"Избрание руководителя и заместителей ГБР - огромный шаг к цивилизованной правоохранительной системе", - отметил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Свтника. Источник в Генпрокуратуре, производство открыто на основании обращения народного депутата. Вместе с тем, Сытника могут вызвать на допрос.