Комитет Рады одобрил законопроект по Донбассу

В ходе заседания, 17 ноября, комитет утвердил последний абзац законопроекта в следующей редакции: "Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права".

Примечательно, что норма в прежней редакции позволяла привлекать к ответственности даже учителей, которые вынуждены сегодня работать на оккупированных территориях в школах.

Именно из-за этого решили изменить данную норму. Теперь учителя не подпадают под ее действие, ведь они не нарушают гуманитарное право.

"Таким образом, все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений, они не могут быть привлечены к ответственности. Те, кто стреляет в украинцев – тут понятно", - отмечено в документе.

Также из заключительных положений изъяты упоминания о предоставлении статуса участника АТО. А в случае принятия данного законопроекта соответствующие изменения в законодательство будут готовить отдельно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".