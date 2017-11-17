20:55 17.11.2017 | Политика | Новости
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Европа обязана отказаться от российского газа, - Ващиковский

Польша настаивает на том, чтобы прекратились поставки российского газа в Европу. Об этом в эфире "Польского радио" заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.  

Европа обязана отказаться от российского газа, - Ващиковский

Сообщается, что контракт о поставках голубого топлива с России Польща расторгнет в 2022 голу, став полностью энергонезависимой от Москвы. Глава МИДа страны также призывает другие страны, например Хорватию, начать строительство собственного терминала в Адриатике, который мог бы обеспечить эту часть Европы газом из других государств мир. 

Сам Ващиковский очень обеспокоен настроением европейского сообщества по поводу строительства, так называемого "Северного потока" по дну Балтийского моря. В результате таких изменений Еврокомиссия распространит свои полномочия на данный газопровод, если изменит свое законодательство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава польского правительства Беата Шидло заявила, что ряд стран Европейского союза выступают против строительства газопровода "Северный поток-2".


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