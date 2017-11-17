Сообщается, что контракт о поставках голубого топлива с России Польща расторгнет в 2022 голу, став полностью энергонезависимой от Москвы. Глава МИДа страны также призывает другие страны, например Хорватию, начать строительство собственного терминала в Адриатике, который мог бы обеспечить эту часть Европы газом из других государств мир.

Сам Ващиковский очень обеспокоен настроением европейского сообщества по поводу строительства, так называемого "Северного потока" по дну Балтийского моря. В результате таких изменений Еврокомиссия распространит свои полномочия на данный газопровод, если изменит свое законодательство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава польского правительства Беата Шидло заявила, что ряд стран Европейского союза выступают против строительства газопровода "Северный поток-2".