Депутаты в пятницу традиционно заслушают министров

Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).

Завершится последнее пленарное заседание парламента, согласно календарному плану, выступлениями депутатов в рамках разному.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная Рада Украины запретила необоснованные изъятия документов и серверов во время обысков. За документ отдали свои голоса 321 народных депутатов.