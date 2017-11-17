10:15 17.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в пятницу традиционно заслушают министров

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 17 ноября, проведет традиционный час вопросов к правительству.

Депутаты в пятницу традиционно заслушают министров

Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).

Завершится последнее пленарное заседание парламента, согласно календарному плану, выступлениями депутатов в рамках разному.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная Рада Украины запретила необоснованные изъятия документов и серверов во время обысков. За документ отдали свои голоса 321 народных депутатов.


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