В Зимбабве из России вернулся экс-премьер страны

Экс-премьер-министр Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангирай вернулся в страну на фоне политического кризиса. В частности, возвращение произошло после ареста президента Зимбабве Роберта Мугабе.
Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, экс-премьер Зимбабве вернулся в страну, поскольку политики видят возможности для получения им власти. Помимо него в Зимбабве также возвращаются два министра правительства страны.
Добавим, что Цвангирай участвовал в президентских выборах 2008 года и одержал победу в первом туре, однако в результате компромиссного соглашения о разделе власти Роберт Мугабе остался президентом страны, а Цвангираи занял пост премьер-министра.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Зимбабве будет расплачиваться с внешним долгом в 7,1 млрд долл. за счет продажи алмазов. Зимбабве будет использовать доходы от продажи алмазов для того, чтоб расплатиться с внешним долгом в 7,1 млрд долл.