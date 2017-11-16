10:19 16.11.2017 | Политика | Новости
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В Зимбабве из России вернулся экс-премьер страны

Экс-премьер-министр Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангирай вернулся в страну на фоне политического кризиса. В частности, возвращение произошло после ареста президента Зимбабве Роберта Мугабе.

В Зимбабве из России вернулся экс-премьер страны

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, экс-премьер Зимбабве вернулся в страну, поскольку политики видят возможности для получения им власти. Помимо него в Зимбабве также возвращаются два министра правительства страны.

Добавим, что Цвангирай участвовал в президентских выборах 2008 года и одержал победу в первом туре, однако в результате компромиссного соглашения о разделе власти Роберт Мугабе остался президентом страны, а Цвангираи занял пост премьер-министра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Зимбабве будет расплачиваться с внешним долгом в 7,1 млрд долл. за счет продажи алмазов. Зимбабве будет использовать доходы от продажи алмазов для того, чтоб расплатиться с внешним долгом в 7,1 млрд долл.


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