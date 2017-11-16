В Турции объявлен комендантский час

Такие меры приняты в рамках проведения контртеррористической операции в регионе. Как сообщает в четверг, 16 ноября, агентство Dogan со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел страны, комендантский час, в частности, вводится в 12 поселках уезда Сильван провинции Диярбакыр.

Он начинает действовать с сегодняшнего дня с шести часов утра по местному времени с целью обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Об окончании вынужденного режима и ограничений, будет объявлено позже, - сообщил источник, добавив, что по имеющимся данным, в регионе скрываются члены Рабочей партии Курдистана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мерсине на средиземноморском побережье Турции прогремел взрыв около полицейского автобуса. По предварительным данным, целью злоумышленников мог являться полицейский автобус, размещенный вблизи места случившегося.