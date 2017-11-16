В госбюджете-2018 должно быть достаточно средств на реформу госслужбы, - Мингарелли

Соответствующие сведения Мингарелли сообщил в ходе международной конференции "Реформа государственного управления: осуществление оценки состояния дел, достижения и вызовы".

По его словам, сейчас нужно вспомнить об экспертах по вопросам реформ, должности которых были введены в 10 пилотных министерствах и 2 государственных агентствах.

"Более 1,2 тыс. позиций доступны. В бюджете на 2018 год необходимые ресурсы доступны, чтобы продолжать реформу государственного управления", - сказал Мингарелли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в проекте госбюджета-2018 предусмотрят миллиарда гривен – с целью закупки сельскохозяйственной техники. Так, в 2018 г. должна быть закуплена с/х техника украинского производства.