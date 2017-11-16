15:23 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина ждет прогресса в освобождении заложников, - Геращенко

В заложниках в России, а также в ОРДЛО на данный момент находятся 157 украинцев.

Украина ждет прогресса в освобождении заложников, - Геращенко

Украинская сторона рассчитывает на то, что положительное решение в вопросе освобождения заложников примут уже до 2018 года. Об этом 16 ноября в кулуарах украинского парламента поведала журналистам первый замглавы украинского парламента Ирина Геращенко.

По ее словам – есть надежда, что до нового года будут хорошие новости в вопросе освобождения - для сотен тех, кто очень ждет возвращения своих близких. Нардеп при этом также отметила, что Украина готова к передаче другой стороне около 300 граждан - в качестве обмена на освобождение 157 украинских заложников.

Как сообщал УРА-Информ, обмен пленными с Киевом готов обсуждать главарь "ЛНР".


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