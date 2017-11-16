Украина ждет прогресса в освобождении заложников, - Геращенко

Украинская сторона рассчитывает на то, что положительное решение в вопросе освобождения заложников примут уже до 2018 года. Об этом 16 ноября в кулуарах украинского парламента поведала журналистам первый замглавы украинского парламента Ирина Геращенко.

По ее словам – есть надежда, что до нового года будут хорошие новости в вопросе освобождения - для сотен тех, кто очень ждет возвращения своих близких. Нардеп при этом также отметила, что Украина готова к передаче другой стороне около 300 граждан - в качестве обмена на освобождение 157 украинских заложников.

Как сообщал УРА-Информ, обмен пленными с Киевом готов обсуждать главарь "ЛНР".