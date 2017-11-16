Украина расширит сотрудничество со странами Скандинавии, - Полторак

Так, известно, что украинский министр обороны С. Полторак сообщил про планы по расширению сотрудничества Украины с государствами Скандинавии. Об этом министр сообщил в рамках одного из интервью для СМИ.

По словам Полторака – правительство имеет план по расширению сотрудничества с государствами Скандинавии, в т.ч. - в подготовке наших силовиков - заявил Полторак. При этом также министр отметил, что в рамках Миротворческой конференции ООН, которая была проведена на этой неделе в Ванкувере, он провел ряд встреч с министрами обороны Канады, а также Литвы, Швеции, Финляндии, Норвегии, Португалии и Бразилии.

Как сообщал УРА-Информ, Украина ратифицировала договор с США про сотрудничество в сфере науки.