15:49 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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У Киева нет результатов борьбы с коррупцией, - Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что в международном сообществе больше не могут терпеть нехватку практических результатов борьбы с коррупцией в Украине. 

У Киева нет результатов борьбы с коррупцией, - Хан

Об этом всем Хан рассказал в интерьвю украинскому телеканалу.

По словам еврокомиссара, на сегодняшний день в Киеве борьба с коррупцией происход достаточно скромно. Поэтому, за такой проблемой должно следить более усердно правительство и другие ее органы.

"Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", - подчеркнул еврокомиссар.

К слову, в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.

"Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - добавил Хан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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