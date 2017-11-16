У Киева нет результатов борьбы с коррупцией, - Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что в международном сообществе больше не могут терпеть нехватку практических результатов борьбы с коррупцией в Украине.
Об этом всем Хан рассказал в интерьвю украинскому телеканалу.
По словам еврокомиссара, на сегодняшний день в Киеве борьба с коррупцией происход достаточно скромно. Поэтому, за такой проблемой должно следить более усердно правительство и другие ее органы.
"Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", - подчеркнул еврокомиссар.
К слову, в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.
"Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - добавил Хан.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",