13:30 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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США продолжат поддерживать Украину в переходной период,- Йованнович

Посол США в Украине Мари Йованнович заверила, что США продолжат поддерживать Украинское государство в переходной период.

США продолжат поддерживать Украину в переходной период,- Йованнович

Такое заявление Йованнович сообщила на открытии форума организационного развития гражданского общества. В частности, она утверждает, что США в дальнейшим будут поддерживать украинское государство в этот переходный период.

"Мы надеемся на дальнейшие партнерские отношения с общественными организациями по построению крепкого государства, где все украинцы будут иметь будущее на основе благосостояния", - отметила Йованнович.

Напоследок она  добавила, что сейчас необходимо достигать большего взаимопонимания между общественными организациями и местными властями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие.


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