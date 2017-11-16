США продолжат поддерживать Украину в переходной период,- Йованнович

Такое заявление Йованнович сообщила на открытии форума организационного развития гражданского общества. В частности, она утверждает, что США в дальнейшим будут поддерживать украинское государство в этот переходный период.

"Мы надеемся на дальнейшие партнерские отношения с общественными организациями по построению крепкого государства, где все украинцы будут иметь будущее на основе благосостояния", - отметила Йованнович.

Напоследок она добавила, что сейчас необходимо достигать большего взаимопонимания между общественными организациями и местными властями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие.