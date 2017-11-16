Совбез ООН сегодня проведет голосование за продолжение расследования химатак в Сирии

Об этом сообщают украинские СМИ.

Примечательно то, что мандат совместного расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия заканчивается сегодня в полночь.

По мнению дипломатов, вероятнее всего, что РФ наложит вето на предложение США продолжить расследование еще на год.

Напомним, Россия представила собственный проект резолюции по Сирии. Согласно документу, Россия критикует работу Организации по запрещению химического оружия и готова продлить ее мандат только на шесть месяцев, предлагая комиссии "пересмотреть свои прежние оценки и выводы" и провести повторную экспертизу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.