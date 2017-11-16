15:19 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Швеция может присоединиться к подготовке украинских военных, - Полторак

Министерство обороны Швеции планирует присоединиться к процессу подготовки украинских военнослужащих. 

Швеция может присоединиться к подготовке украинских военных, - Полторак

Такие сведения сообщил министр обороны Степан Полторак после встречи со своим шведским коллегой Петером Хультквистом.

Согласно словам Полтарака, министр обороны Швеции также приедет в Украину в начале следующего года. Тогда и будет принято окончательное решение по вопросу обмена опытом, подчеркнул украинский министр.

"Швеция выразила намерение в следующем году рассмотреть возможность участия своих военнослужащих в подготовке наших военных", - подчеркнул украинский министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Швеции поддерживает украиснкую страну в вопросах планов привлечения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс. 

Как известно, министр обороны Украины Степан Полторак совершил рабочую поездку в Канаду, где встретился в Ванкувере с  министром обороны Королевства Швеция Петером Хульквистом. В частности, стороны двух государств обсудили вопросы углубления военного сотрудничества в сфере обороны.

 


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