Сенат США изменил политики по предоставлению оружия Украине

По сравнению с политикой администрации бывшего президента страны Барака Обамы нынешние руководство страны готово к таким действиям. Об этом в четверт, 16 ноября, на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам заявил сенатор Джим Ингофф.

По его словам, сегодня в комитете прошли слушания, посвященные утверждению новых должностных лиц Пентагона. За время предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется.

В вою очередь претендент на должность заместителя министра обороны США по вопросам политики Джон Руд заявил, что готов поддержать передачу Украине оборонительного вооружения. Он заверил, что это важно перед лицом агрессии России. Для себя я понял, что украинцы ведут сложный бой с россиянами, которые нарушили суверенитет Украины. Я считаю, что важно направить президенту Путину и другим сигнал, что мы готовы поддержать украинцев в этом вопросе, - отметил Руд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что американская сторона рассматривает вопрос предоставления Украине летального вооружения