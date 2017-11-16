Рада ужесточила ответственности за неуплату алиментов

При этом законопроект в первую очередь направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Согласно принятому документу, упрощается порядок установления временного ограничения в праве выезда должника, ввести новые средства принудительного исполнения решений, которые могут использоваться только к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.

Кроме того, предлагается внедрить новый вид административного взыскания в виде социальных работ, в частности, в законопроекте предлагается установка предписания, согласно которой предполагается, что в случае наличия задолженности по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, вопрос временного выезда ребенка за пределы Украины на срок, превышающий один месяц, самостоятельно решает тот из родителей, с которым решением суда определено место жительства ребенка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 16 ноября, запретила необоснованные изъятия документов и серверов во время обысков. За документ отдали свои голоса 321 народных депутатов.