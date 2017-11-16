07:45 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прокуратура открыла дело против депутата из Оппоблока Балицкого

Прокуратура Запорожской области отрыла уголовное дело против народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого.

Прокуратура открыла дело против депутата из Оппоблока Балицкого

Политик в эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение о возможности отделения от Украины территории своего округа. Как сообщила в среду, 15 ноября, пресс-службы прокуратуры области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам посягательства на территориальную целостность Украины.

Следователи прокуратуры установили, что народный депутат Украины, избранный по Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области, Евгений Балицкий 13 ноября в вечернем эфире телеканала "112 Украина" высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет.

Расследование поручено следственному отделу управления СБУ в Запорожской области, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, одного из украинских депутатов уличили в угрозе нарушить территориальную целостность страны.


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