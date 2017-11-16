Прокуратура открыла дело против депутата из Оппоблока Балицкого

Политик в эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение о возможности отделения от Украины территории своего округа. Как сообщила в среду, 15 ноября, пресс-службы прокуратуры области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам посягательства на территориальную целостность Украины.

Следователи прокуратуры установили, что народный депутат Украины, избранный по Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области, Евгений Балицкий 13 ноября в вечернем эфире телеканала "112 Украина" высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет.

Расследование поручено следственному отделу управления СБУ в Запорожской области, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, одного из украинских депутатов уличили в угрозе нарушить территориальную целостность страны.