Порошенко рассказал о роли в АТО морской пехоты

При этом 26 из них были награждены посмертно. Известно, что украинские морские пехотинцы в 2014 г. одними из первых начали вести бои с пророссийскими гибридными войсками. Такое заявление в рамках своего визита на Донетчину сделал глава Украины Петр Порошенко.

Согласно словам Порошенко, морские пехотинцы были первыми, кто вступил в бой, встав на защиту приморского направления. Президент при этом назвал "главной и определяющей" роль морпехов и в защите Мариуполя и юго-восточного форпоста.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. президент вручил награды военным летчикам.