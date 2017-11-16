18:14 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о роли в АТО морской пехоты

С начала проведения на востоке АТО госнаграды получили уже 372 морских пехотинца.

Порошенко рассказал о роли в АТО морской пехоты

При этом 26 из них были награждены посмертно. Известно, что украинские морские пехотинцы в 2014 г. одними из первых начали вести бои с пророссийскими гибридными войсками. Такое заявление в рамках своего визита на Донетчину сделал глава Украины Петр Порошенко.

Согласно словам Порошенко, морские пехотинцы были первыми, кто вступил в бой, встав на защиту приморского направления. Президент при этом назвал "главной и определяющей" роль морпехов и в защите Мариуполя и юго-восточного форпоста.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. президент вручил награды военным летчикам.


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