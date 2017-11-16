Парламент в четверг может лишить полномочия двух депутатов

Соответствующий вопрос стоит в повестке дня сегодняшнего заседания. Согласно документу проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Бабака и Константиновского депутаты рассмотрят в повторном первом чтении.

Депутаты также во втором чтении рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг, вручено 15 ноября 2017 года).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект о противодействии давлению на бизнес.