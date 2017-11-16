На госслужбе желают работать многие, - Гройсман

Такое заявление недавно сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман – в процессе выступления на конференции "Реформа госуправления: осуществление оценки состояния дел и вызовы". По словам Гройсмана – стартовала реформа министерств, а также конкурсный отбор новых кандидатов.

И на данный момент можно сказать, что есть немало желающих трудиться в государственном управлении страной. Также премьер напомнил, что с мая 2016 г. стартовал масштабный процесс изменений в системе украинской госслужбы и поставлена задача – изменить систему управления.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты решили изменить закон о госслужбе.