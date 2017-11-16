14:20 16.11.2017 | Политика | Новости
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Мэй намерена предложить ЕС дополнительные 26 млрд долларов по Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй намерена предложить Европейскому союзу 26 млрд долларов в первую неделю декабря начать переговоры по торговле после выхода из ЕС (Brexit). 

Мэй намерена предложить ЕС дополнительные 26 млрд долларов по Brexit

Об этом сообщает газета The Sun.

Согласно словам Мэй, данная сумма добавляется к 18 млрд фунтов стерлингов. Поэтому, в Британии оченеь надеются, что переговоры относительно будущих отношений с ЕС наконец получат зеленый свет, когда все лидеры стран-членов Европейского союза встретятся 14 декабря 2017 года.

В случае, если это произойдет, Мэй должна дать Брюсселю четкие указания о том, какие обязательства Великобритания возьмет на себя перед тем, как покинуть ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Европейского Союза и бизнес должны быть готовы к тому, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут провалиться. Сейчас руководство Евросоюза составляют планы на случай, если переговоры таки провалятся.


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