Мэй намерена предложить ЕС дополнительные 26 млрд долларов по Brexit

Об этом сообщает газета The Sun.

Согласно словам Мэй, данная сумма добавляется к 18 млрд фунтов стерлингов. Поэтому, в Британии оченеь надеются, что переговоры относительно будущих отношений с ЕС наконец получат зеленый свет, когда все лидеры стран-членов Европейского союза встретятся 14 декабря 2017 года.

В случае, если это произойдет, Мэй должна дать Брюсселю четкие указания о том, какие обязательства Великобритания возьмет на себя перед тем, как покинуть ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Европейского Союза и бизнес должны быть готовы к тому, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС могут провалиться. Сейчас руководство Евросоюза составляют планы на случай, если переговоры таки провалятся.