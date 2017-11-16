Комиссия ГБР избрала руководителя ведомства и его заместителя - ВИДЕО
Комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследований в четверг, 16 ноября, избрала Романа Трубу руководителем ведомства.
Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов. Кандидатуру Трубы поддержали все девять членов комиссии.
При этом другие кандидаты на должность набрали до четырех голосов. В частности, народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Македон получил четыре голоса, а главный военный прокурор Анатолий Матиос - два голоса.
Вместе с тем действующий заместитель столичной прокурора Александр Буряк избран его заместителем. Его кандидатура поддержали шесть членов комиссии. Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, конкурсная комиссия единогласно выбрала Ольгу Варченко первым заместителем председателя Государственного бюро расследований.
В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Госбюро расследований должно начать работу уже 20 ноября. При этом подчеркнул, что для полноценного запуска понадобится 8 месяцев.