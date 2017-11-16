Комиссия ГБР избрала руководителя ведомства и его заместителя - ВИДЕО

Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов. Кандидатуру Трубы поддержали все девять членов комиссии.

При этом другие кандидаты на должность набрали до четырех голосов. В частности, народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Македон получил четыре голоса, а главный военный прокурор Анатолий Матиос - два голоса.

Вместе с тем действующий заместитель столичной прокурора Александр Буряк избран его заместителем. Его кандидатура поддержали шесть членов комиссии. Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, конкурсная комиссия единогласно выбрала Ольгу Варченко первым заместителем председателя Государственного бюро расследований.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Госбюро расследований должно начать работу уже 20 ноября. При этом подчеркнул, что для полноценного запуска понадобится 8 месяцев.