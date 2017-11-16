Климкин в четверг с визитом отправится в Люксембург

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, министр во время визита планирует провести встречу с его люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, руководством Палаты депутатов (парламента) Люксембурга и членами парламентского комитета по иностранным делам.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также планирует посетить в Люксембурге штаб-квартиру глобального спутникового оператора - компании Sociйtй Europйenne des Satellites (SES).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин считает, что на сегодняшний день Российская Федерация пытается сохранить свою колонию на Донбассе. Россия не "творить мир", ей нужны колонии.