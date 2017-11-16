01:30 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в четверг с визитом отправится в Люксембург

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 16 ноября, намерен с официальным визитом в Великое Герцогство Люксембург.

Климкин в четверг с визитом отправится в Люксембург

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, министр во время визита планирует провести встречу с его люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, руководством Палаты депутатов (парламента) Люксембурга и членами парламентского комитета по иностранным делам.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также планирует посетить в Люксембурге штаб-квартиру глобального спутникового оператора - компании Sociйtй Europйenne des Satellites (SES).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин считает, что на сегодняшний день Российская Федерация пытается сохранить свою колонию на Донбассе. Россия не "творить мир", ей нужны колонии.


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