Гройсман призвал Раду принять законопроект о противодействии давлению на бизнес

Такие сведения сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

Согласно словам главы правительства, честный бизнес должен быть защищенным от любого произвола и давления со стороны силовых структур. Поэтому, Гройсман призвал Верховную Раду Украины принять законопроект. Также глава Кабмина посоветовал народным обранцам продемонстрировать единство на голосовании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений системы здравоохранения, подготовленных Правительством и принятых Верховной Радой Украины.