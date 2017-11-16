10:58 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман призвал Раду принять законопроект о противодействии давлению на бизнес

В День работников радио, телевидения и связи, 16 ноября, парламент будет голосовать за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения давления правоохранительных органов на бизнес". 

Гройсман призвал Раду принять законопроект о противодействии давлению на бизнес

Такие сведения сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

Согласно словам главы правительства, честный бизнес должен быть защищенным от любого произвола и давления со стороны силовых структур. Поэтому, Гройсман призвал Верховную Раду Украины принять законопроект. Также глава Кабмина посоветовал народным обранцам продемонстрировать единство на голосовании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений системы здравоохранения, подготовленных Правительством и принятых Верховной Радой Украины.


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