Гройсман призвал Раду принять законопроект о противодействии давлению на бизнес

В День работников радио, телевидения и связи, 16 ноября, парламент будет голосовать за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения давления правоохранительных органов на бизнес".
Такие сведения сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.
Согласно словам главы правительства, честный бизнес должен быть защищенным от любого произвола и давления со стороны силовых структур. Поэтому, Гройсман призвал Верховную Раду Украины принять законопроект. Также глава Кабмина посоветовал народным обранцам продемонстрировать единство на голосовании.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений системы здравоохранения, подготовленных Правительством и принятых Верховной Радой Украины.