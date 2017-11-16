Глава Кабмина призвал Евросоюз помочь Украине с реализацией ряда реформ

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман попросил помощи в Евросоюза для реализации ряд реформ в его стране. Соответствующие заявления глава правительства сделал на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом.
Об этом всем передает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Гройсман во время встречи предложил Хану рассмотреть вопрос дальнейшей поддержки Украины. В частности, помощь касалась вопросов внедрения социально значимых реформ - в образовании, медицине и децентрализации, приватизации и земельных отношений.
Также стороны двух государств на переговорах обсудили выполнение плана по имплементации Соглашения об ассоциации. Как предполагается, мониторинг проделанной по плану работы и его актуализация будет происходить ежеквартально.
Вместе стем премьер-министр Украины добавил, что они также утвердили правительственный план мероприятий по выполнению Соглашения и сейчас готовят дорожную карту взаимодействия между правительством и парламентом по выполнению Соглашения.
"Мы сконцентрированы на том, чтобы усовершенствовать управленческие процессы", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский Кабмин уже наработал схему внедрения земельной реформы.