Глава Кабмина призвал Евросоюз помочь Украине с реализацией ряда реформ

Об этом всем передает пресс-служба Кабмина. Таким образом, Гройсман во время встречи предложил Хану рассмотреть вопрос дальнейшей поддержки Украины. В частности, помощь касалась вопросов внедрения социально значимых реформ - в образовании, медицине и децентрализации, приватизации и земельных отношений.

Также стороны двух государств на переговорах обсудили выполнение плана по имплементации Соглашения об ассоциации. Как предполагается, мониторинг проделанной по плану работы и его актуализация будет происходить ежеквартально.

Вместе стем премьер-министр Украины добавил, что они также утвердили правительственный план мероприятий по выполнению Соглашения и сейчас готовят дорожную карту взаимодействия между правительством и парламентом по выполнению Соглашения.

"Мы сконцентрированы на том, чтобы усовершенствовать управленческие процессы", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский Кабмин уже наработал схему внедрения земельной реформы.