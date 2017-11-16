Депутаты ужесточили требования к раскрытию информации о владельцах компаний

За это решение парламентарии отдали 237 голосов. Закон принят во втором чтении и в целом. Согласно принятому документу

уменьшено раскрытие информации о владельцах голосующих акций частных акционерных обществ с 10% до 5%, исключены дополнительные требования по раскрытию информации отдельными категориями эмитентов, усовершенствованные требования к независимых директоров, отдельно прописаны требования к независимых директоров банковских учреждений, усовершенствован механизм выплаты дивидендов, прописанные ограничения при определении кворума общего собрания и прав участия в голосовании на общем собрании.

Законом урегулирован вопрос избрания аудитора общества и определение условий договора передано в компетенцию наблюдательного совета от общих сборов и тому подобное.

Также законом предусмотрен доступ к документам акционерного общества, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества каждому акционеру, который владеет значительным пакетом акций, а именно в размере 10% и больше.

Законом также учтены особенности корпоративного управления в акционерных обществах-банках и усовершенствованы требования к руководителям банков, решены проблемные технические вопросы депозитарной системы с согласованной позицией Национального банка Украины и Национального депозитария.

Кроме этого предусмотрен переходный период для акционерных обществ по обеспечению приведения состава наблюдательных советов и их комитетов в соответствие с Законом в течение одного года со дня вступления в силу и другие положения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 16 ноября, внесла 25 декабря в перечень выходных дней в связи с Рождеством Христовым по Григорианскому календарю. Вместе с тем депутаты решили оставить Днем труда только 1 мая. "За" законопроект № 5496 проголосовали 238 народных депутатов.