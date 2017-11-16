Депутаты отказались прекратить полномочия Бабака и Константиновского

За принятие проекта постановления №6375 проголосовали 141 и 151 депутат при минимально необходимых 226.

После первого неудачного голосования Бабак взяла слово и попросила депутатов поддержать ее решение. Однако депутаты не сделали этого.

Народные депутаты также не смогли также досрочно прекратить полномочия внефракционного депутата Вячеслава Константиновского. За принятие проекта постановления №7087 проголосовали 174 и 183 депутата при минимально необходимых 226.

После голосования председатель парламента Андрей Парубий отметил, что намерен повторно поставить вопрос прекращения полномочий Константиновского и Бабак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 16 ноября, внесла 25 декабря в перечень выходных дней в связи с Рождеством Христовым по Григорианскому календарю. Вместе с тем депутаты решили оставить Днем труда только 1 мая. "За" законопроект № 5496 проголосовали 238 народных депутатов.