13:15 16.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутата запретили силовикам изымать документы и серверы во время обысков

Верховная Рада Украины в четверг, 16 ноября, запретила необоснованные изъятия документов и серверов во время обысков.

Депутата запретили силовикам изымать документы и серверы во время обысков

За документ отдали свои голоса 321 народных депутатов. Согласно принятому документу для защиты участников уголовного судопроизводства от необоснованного изъятия документов и компьютерной техники предлагается в Уголовно процессуальной Кодексе предусмотреть обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий, а также предусмотреть запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации без изъятия техники, на которой она хранится, с привлечением специалиста.

Закон также расширяет перечень оснований для закрытия уголовного дела.

Кроме этого, среди прочего предусматривается, что лицо в помещении которого производится обыск имеет право на обязательную правовую помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 16 ноября, сделала более жесткими требования о раскрытии информации о владельцах акций компаний. За это решение парламентарии отдали 237 голосов. Закон принят во втором чтении и в целом.


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