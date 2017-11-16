Депутат сделали 25 декабря - выходным, но 2 мая - рабочим днем

Вместе с тем депутаты решили оставить Днем труда только 1 мая. "За" законопроект № 5496 проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроект устанавливает праздничным и выходным днем 25 декабря, а 2 мая будет рабочим днем.

Авторы инициативы утверждают, что около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех действующих религиозных организаций Украины, празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.

Документ должен подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко. Затем текст опубликуют в официальном издании "Голос Украины". На следующий день после этого изменения вступят в силу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украинский институт национальной памяти предлагает внести изменения в календарь украинских праздников. В частности, предлагается перенести выходной с 9 на 8 мая, а 8 марта переформатировать из Международного женского дня в День борьбы за права женщин и сделать рабочим днем.