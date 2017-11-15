В Кабинете министров рассмотрят изменения в правилах дорожного движения

Кабинет министров Украины сегодня, 15 ноября, на пленарном заседании рассмотрит внесение в изменений в Правила дорожного движения.
Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.
Отмечается, что докладчиком по данному вопросу выступит министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также, украинское правительство рассмотрит проект закона "Об утверждении порядка и условий предоставления в 2017 году субвенции из госбюджета местным бюджетам на строительство / капитальный ремонт / реконструкцию малых групповых домов, домов поддержанного проживания, строительство / приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, изготовление проектно-сметной документации".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за нарушени правил дорожного движения правительство ужесточит наказание. А также введет более жесткую систему контроля на дорогах после ДТП, которое произошло в среду, 18 октября, в Харькове.Народными депутатами будут обговорены меры по снижению до нуля смертности на украинских дорогах.